ASSE : Il déballe toute la vérité sur son mercato

Cet été, ça a bougé du côté de l’ASSE, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Au cours des dernières semaines, il a notamment été question que Léo Pétrot fasse ses valises. Le fait est qu’il est aujourd’hui toujours dans le Forez au sein de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Face aux différentes rumeurs sur son mercato, Pétrot a tenu à livrer sa version des faits.

De retour en Ligue 1, l’ASSE a profité du mercato estival pour apporter certaines retouches à l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. L'entraîneur stéphanois a ainsi accueilli des nouvelles têtes et dans le même temps, certains sont partis. Ça aurait pu être le cas de Léo Pétrot. Le défenseur stéphanois s’est alors retrouvé au coeur de différentes rumeurs, mais au final, rien ne s’est concrétisé pour lui. A 27 ans, Pétrot est ainsi toujours à l’ASSE, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025.

« Je n’ai jamais voulu partir »

Ce jeudi, Léo Pétrot était en conférence de presse avant la rencontre entre l’ASSE et l’AJ Auxerre. Devant les journalistes, le Stéphanois est alors revenu sur son mercato, assurant qu’un départ n’a jamais été d’actualité pour lui : « Je n’ai jamais voulu partir, j’ai toujours été bien ici. Il me reste un an de contrat et j’ai toujours eu comme ambition depuis mon retour ici, de m’imposer dans ce club et faire en sorte que nous réalisions collectivement les objectifs fixés chaque saison ».

« J’ai envie de m’imposer sur le long terme »

« Évidemment que j’ai envie de m’imposer sur le long terme et d’accompagner le projet le plus longtemps possible, tout le monde connait mon amour pour ce club. J’ai eu la chance de pouvoir revenir à Saint-Étienne, bien-sûr que je me projette, j’aime ce club. Nous avons une mission maintien à assurer, on est déjà dans le projet de toute manière, c’est nous qui jouons toutes les semaines sur le terrain, on doit répondre présent pour l’ASSE peu importe ce qu’il se passe autour », a poursuivi Léo Pétrot.