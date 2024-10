Mercato : Un attaquant répond au PSG pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il s'en est fallu de peu pour que le PSG recrute Ademola Lookman. L'attaquant de l'Atalanta Bergame était tout proche du club parisien, mais l'opération n'a finalement jamais vu le jour. Alors que le club italien est venu à bout du Chakhtar Donetsk ce mercredi soir (0-3), l'attaquant nigérian a accepté de revenir sur son été agité.

Le débat a été animé au PSG. Tout au long de l'été, la question s’est posée : faut-il recruter un numéro 9 pour remplacer Kylian Mlbappé parti au Real Madrid ? Le nom de Victor Osimhen (Napoli) est apparu à de nombreuses reprises dans les médias, mais cette piste n’a jamais été à un stade avancé selon les informations exclusives du 10Sport.com. Par contre, le PSG aurait sérieusement envisagé la signature d’Ademola Lookman. Finalement, l’attaquant de l’Atalanta Bergame est resté en Italie, mais les sollicitations ont été nombreuses.

Lookman réagit à l'intérêt du PSG

Questionné par le journaliste Gianluca Di Marzio après la rencontre entre l’Atalanta Bergame et le Chakhtar Donetsk, Lookman est revenu sur son été agité. « Je ne sais pas si la perception des gens à mon égard a changé. J'essaie juste de m'améliorer et de devenir plus fort chaque jour. C'est la chose la plus importante pour moi. Et puis quand il s'agit de travailler dur au quotidien, de mon caractère et de mes objectifs, je reste la même personne qu'avant » a confié le buteur nigérian.

Il annonce la couleur

Aujourd’hui, le mercato estival apparaît dans le rétroviseur. Lookman se concentre désormais sur son aventure à l’Atalanta Bergame. « Nous avons une flotte d'attaquants très forte, de grands joueurs avec des caractéristiques différentes. Tout le monde veut jouer pour démontrer ses qualités. Pouvoir entrer sur le terrain avec des joueurs comme ceux-là est merveilleux pour moi : grâce à leur aide, je deviens footballeur et je m'améliore » a lâché le joueur, qui a vite digéré son transfert avorté au PSG.