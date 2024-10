Mercato : Victime de Mbappé, un attaquant est regretté au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid alors que son contrat prenait fin avec le PSG. Une arrivée qui a provoqué le départ de Joselu, qui était prêté par l'Espanyol la saison dernière. Et compte tenu du début de saison délicat de l'attaquant français, en Espagne, on en vient même à regretter le joueur qui a finalement signé à Al-Gharafa SC.

Arrivé libre au Real Madrid cet été en provenance du PSG, Kylian Mbappé était très attendu. Cependant, ses premiers pas au sein du club merengue déçoivent en Espagne. A tel point que son prédécesseur soit déjà regretté par les Espagnols. En effet, la saison dernière Joselu était le numéro 9 du Real Madrid. Prêté par l'Espanyol Barcelone, l'attaquant n'avait pas été conservé et a finalement rejoint Al-Gharafa SC. Une situation que regrette Tomas Roncero. Le journaliste de AS ne cache pas que certains départs n'ont pas été compensés au Real Madrid.

Joselu manque au Real Madrid ?

« Le Real Madrid a perdu trois joueurs qui, chacun avec sa hiérarchie et sa bravoure, apportaient beaucoup au groupe. Militao et Rudiger sont moins bien car, avec l'absence de Nacho, ils n'ont plus de concurrence. Même Joselu, dans la dernière ligne droite aujourd'hui, a marqué un but héroïque. J'ai vu l'équipe plombée, elle s'est un peu effritée et Ancelotti doit travailler là-dessus », a confié le journaliste espagnol au micro de La Cadena SER, avant de juger le match du Real Madrid.

«C'est le pire match du Real Madrid depuis longtemps»

« C'est le pire match du Real Madrid depuis longtemps. Mais ce que je retiens, c'est que l'équipe manque de joie. L'année dernière, il y avait peut-être des matches ennuyeux, mais ils jouaient avec une énergie différente, un enthousiasme différent et une foi inébranlable, quel que soit le résultat. Ancelotti va devoir travailler, non pas en termes de football, mais en termes d'esprit. L'équipe a perdu sa joie, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ce n'est plus le Madrid d'il y a quelques mois », ajoute Tomas Roncero.