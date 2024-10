Mbappé - Griezmann : Deschamps prépare deux surprises ?

Amadou Diawara

Alors qu'Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale, Didier Deschamps doit lui trouver un remplaçant pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. De surcroit, Kylian Mbappé pourrait être ménagé par son sélectionneur, étant tout juste revenu de blessure. Ainsi, Kingsley Coman et Christopher Nkunku pourraient faire leur grand retour en Bleu.

A la surprise générale, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale. Par conséquent, Didier Deschamps va devoir trouver un remplaçant à son vice-capitaine pour le rassemblement du mois d'octobre. Pour ne pas arranger les affaires du sélectionneur de l'équipe de France, il pourrait également être privé de Kylian Mbappé, son capitaine.

Mbappé et Griezmann absents avec les Bleus ?

Victime d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche le 24 septembre, Kylian Mbappé devait manquer trois semaines de compétition environ. Toutefois, le numéro 9 du Real Madrid a pu rejouer plus tôt que prévu, étant entré en jeu face au LOSC ce mercredi soir. Malgré tout, Kylian Mbappé pourrait ne pas figurer dans la liste de Didier Deschamps ce mercredi. En effet, comme indiqué par L'Equipe, le numéro 10 des Bleus ne sera convoqué que si, et seulement si, il est apte à affronter Israël et la Belgique à l'extérieur.

Nkunku et Coman à la rescousse ?

Toujours selon L'Equipe, Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter), Randal Kolo Muani (PSG), Michael Olise (Bayern) et Bradley Barcola (PSG) devraient figurer dans le groupe de Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus. Alors qu'il resterait une ou deux places, en fonction de l'état de forme de Kylian Mbappé, Kingsley Coman (Bayern) et Christopher Nkunku (Chelsea) pourraient faire leur grand retour en équipe de France.