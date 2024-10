Surprise, le grand retour de Griezmann est déjà programmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann annonçait par surprise la fin de sa carrière internationale avec effet immédiat. Une petite bombe sur laquelle le Colchonero pourrait bien revenir. C’est en tout cas l’avis de Raymond Domenech qui donne rendez-vous dans quelques mois.

Ces derniers jours, Antoine Griezmann a lâché une bombe en annonçant sa retraite internationale alors que personne ne s'y attendait. Et bien que la situation est suscitée une vive émotion, Raymond Domenech au contraire pense que le joueur de l'Atlético de Madrid pourrait revenir sur sa décision.

«La démarche ne me surprend pas»

« La démarche ne me surprend pas. On a senti petit à petit un désamour entre les deux (Didier Deschamps et Antoine Griezmann), qui est autant dû aux prestations de Griezmann qu’à la place qu’avait pu lui donner Didier, ou qu’il lui a plus ou moins enlevée avec le capitanat de Mbappé », assure-t-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE avant de poursuivre.

«On verra dans trois ou quatre mois»

« Il a besoin d’être aimé, d’être un petit peu le centre du projet pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Je trouve ça désolant, parce que quand on a encore le potentiel… Abandonner l’équipe de France, ça ne s’appelle pas autrement, ça me dérange. Il ne faut pas désespérer pour Griezmann. Pour le moment, il a pris cette décision. On verra dans trois ou quatre mois », ajoute Raymond Domenech.