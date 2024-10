Équipe de France : pourquoi Griezmann a toujours rêvé du numéro 7 ?

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Antoine Griezmann a porté deux numéros différents : le 7 et le 8. Et l'attaquant de 33 ans n'a pas fait ces choix par hasard. D'une part, Antoine Griezmann aime avoir le 7 dans son dos parce qu'il est un grand fan de David Beckham. D'autre part, le joueur de l'Atlético de Madrid apprécie le 8 parce que ses enfants sont tous nés le 8 avril, et que Kobe Bryant utilisait ce numéro en NBA.

Antoine Griezmann a joué avec deux numéros de maillot depuis le début de sa carrière. S'il a presque toujours porté le 7, que ce soit en club ou en sélection, l'attaquant français a également utilisé le 8.

Griezmann adore le 7 parce que Beckham est son idole

Après son passage au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético de Madrid. Toutefois, son numéro 7 n'était plus disponible. En effet, il était pris par Joao Félix. Par conséquent, Antoine Griezmann a évolué avec le 8 jusqu'au départ du Portugais. Mais pourquoi le joueur de 33 ans apprécie ces deux numéros ?

Griezmann a porté le 8 pour Bryant et ses enfants

D'une part, le 7 est le chiffre fétiche d'Antoine Griezmann parce qu'il était utilisé par son idole David Beckham. D'autre part. le 8 est particulier pour le Français pour deux raisons. Premièrement, ses trois enfants sont tous nés le 8 avril. Deuxièmement, Antoine Griezmann est un grand fan de Kobe Bryant, qui portait le 8 avec les Lakers en NBA.