Équipe de France : Deschamps bientôt perdu sans Griezmann ?

Thomas Bourseau

Entre Antoine Griezmann et l’équipe de France, c’est terminé. Le numéro 7 des Bleus et de l’Atletico de Madrid a décidé de mettre un terme à son histoire tricolore. Aux yeux d’Emmanuel Petit, Didier Deschamps va avoir bien du mal à trouver le moyen de remplacer Griezmann.

Antoine Griezmann tourne une page qui animait sa vie depuis 10 ans. En 2014, le natif de Mâcon connaissait sa première sélection en équipe de France, juste avant la Coupe du monde. Après un sacre au Mondial 2018 et une Ligue des nations en 2021, sans oublier les finales de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022, Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale et a effectué sa grande annonce le lundi 30 septembre.

«Il faisait des passes tout le temps, il contrôlait le jeu, le tempo du jeu, nous n'avons pas ce genre de joueur»

L’ailier, reconverti en milieu offensif, puis en second attaquant ainsi qu’en milieu relayeur va laissé un vide dans l’animation offensive de Didier Deschamps qui avait rapidement fait de lui son lieutenant. Champion du monde 98, Emmanuel Petit s’est attardé sur l’après-Griezmann en équipe de France qui ne s’annonce pour le moment pas glorieux au niveau de la créativité. « Le fait qu'Antoine ne fasse plus partie de l'équipe sera un grand manque pour nous parce que nous n'avons pas ce genre de joueur techniquement ; la vision, il (Griezmann) était le lien entre le milieu de terrain et les attaquants tout le temps, il faisait des passes tout le temps, il contrôlait le jeu, le tempo du jeu, nous n'avons pas ce genre de joueur, nous avons tellement de joueurs talentueux mais pas avec les mêmes qualités, et Antoine faisait partie du groupe parce qu'il était probablement le seul à apporter ce qu'il pouvait apporter sur le terrain ».

«Je souhaite donc bonne chance à Deschamps pour trouver une solution»

« Il sera difficile pour Deschamps de le remplacer en raison de tous ses talents et de sa personnalité dans l'équipe. Je souhaite donc bonne chance à Deschamps pour trouver une solution, mais ce sera un grand, grand manque pour l'équipe nationale ». a conclu Emmanuel Petit à Get French Football News. Reste à savoir comment Didier Deschamps va s’en sortir. Premiers éléments de réponse pendant la trêve internationale de ce mois d’octobre.