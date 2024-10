Mbappé : Griezmann «meurtri» à cause de Deschamps ?

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann (33 ans) a préparé son départ de l’équipe de France en catimini. Cependant, malgré ce qui se dit dans la presse, le capitanat de Kylian Mbappé ne serait pas à l’origine de cette décision quand bien même ce choix aurait été mal vécu par Griezmann. Explications.

Hugo Lloris a été le capitaine de l’équipe de France pendant plus de dix ans avant de se retirer après la Coupe du monde 2022. En mars 2023, dans le cadre du premier rassemblement post-Mondial, Didier Deschamps a, en sa qualité de sélectionneur, nommé son nouveau capitaine : Kylian Mbappé. Et ce, alors qu’Antoine Griezmann jouait défendait les couleurs tricolores depuis 2014 et avait pris part à toutes les compétitions officielles de Didier Deschamps.

Griezmann déboussolé par la décision de Deschamps

D’après Le Parisien, Antoine Griezmann aurait à l’époque été « meurtri » de voir Kylian Mbappé être choisi comme capitaine de l’équipe de France. Cependant, cet épisode n’aurait pas été la plaque tournante de sa relation avec Didier Deschamps. Par la suite, le statut de Griezmann est devenu de moins en moins important et il n’a pas été titularisé à deux reprises pendant l’Euro 2024.

L’épisode du brassard a été digéré par Griezmann

Le Parisien confie dans ses colonnes du jour que le feuilleton du capitanat n’aurait pas pesé dans la décision d’Antoine Griezmann de prendre sa retraite internationale. La pilule serait passée depuis longtemps. Kylian Mbappé n’est donc pas à l’origine de la fin de carrière de Griezmann chez les Bleus.