Équipe de France : Griezmann fait une croix sur son rêve !

Didier Deschamps a perdu son soldat de la dernière décennie ces dernières heures. Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale à 33 ans, et laissera un vide derrière lui sur le terrain et dans les cœurs des supporters français. Et alors que Griezmann se dirigeait vers son rêve américain pour la Coupe du monde 2026, il a tout arrêté. Sa famille s’est exprimée sur ce coup de théâtre.

Antoine Griezmann aura passé une décennie chez les Bleus à briller où qu’il soit aligné par Didier Deschamps. Que ce soit à ses débuts sur l’aile gauche ou bien par la suite dans une position plus axiale avant qu’un repositionnement dans l’entrejeu soit effectué à la Coupe du monde 2022 notamment. Avec 137 sélections, à égalité avec son grand pote Olivier Giroud qui a pris sa retraite internationale et à seulement huit capes d’Hugo Lloris qui a lui aussi raccroché les gants, Griezmann aurait pu un peu plus écrire sa légende en équipe de France.

Griezmann arrête l’équipe de France et ne vivra pas son rêve américain

Antoine Griezmann a été un fidèle soldat de Didier Deschamps, mais a subitement décidé de mettre un terme à son aventure en équipe de France d’une décennie ce lundi 30 septembre, « avec le cœur plein de souvenirs » que le numéro 7 emblématique des Bleus a clos ce chapitre de sa vie. Et pourtant, pendant le rassemblement de septembre, Griezmann assurait à Téléfoot qu’il était animé par la volonté de vivre le rêve américain avec l’équipe de France pendant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais finalement, le champion du monde tricolore a dit stop.

«A aucun moment la perspective d’égaler voire de battre le record de sélection de Lloris n’est entré en ligne de compte»

Un mensonge d’Antoine Griezmann ? Pas du tout selon son entourage qui a tenu le discours suivant au Parisien. « C’était, à l’instant T, son intention. Il s’était même ouvert pendant le stage à Clairefontaine au gré des conversations avec ses équipiers ».

Et quand bien même le record de sélections était à portée de mains, Griezmann pas basé sa décision sur ce point d’après ses proches. « Tout un faisceau d’évènements lui a fait n’a maturer sa décision. A aucun moment la perspective d’égaler voire de battre le record de sélection de Lloris n’est entré en ligne de compte. Antoine pense collectif. Il a toujours été désireux d’aider l’équipe et n’est pas dans l’ego ».