Griezmann : Riolo sous le choc !

Alexis Brunet

C’est une nouvelle qui a fait l'effet d’une bombe. À 33 ans et après dix ans chez les Bleus, Antoine Griezmann a décidé de mettre fin à sa carrière en équipe de France. Didier Deschamps perd donc un de ses plus fidèles soldats et sans doute l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire des Bleus, à en croire Daniel Riolo.

L’équipe de France dit au revoir à de nombreuses légendes ces derniers temps. Après Raphaël Varane, Hugo Lloris et Olivier Giroud, c’est maintenant Antoine Griezmann qui a décidé de mettre un terme à son aventure en Bleus. Le joueur de l’Atlético de Madrid a rendu public sa décision par le biais d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Griezmann !!! Ouah choc ! Top 3 pour toujours… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 30, 2024

Quelle place pour Griezmann dans l’histoire des Bleus ?

Avec le départ d’Antoine Griezmann, l’équipe de France perd donc une nouvelle légende et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire des Bleus. Selon Daniel Riolo, qui a exprimé son choc sur X suite à cette annonce, le natif de Maçon ferait même partie du top 3 des plus grands joueurs de l’équipe de France : « Griezmann !!! Ouah choc ! Top 3 pour toujours… »

La Coupe du monde 2018 comme principal fait d’armes

Si Antoine Griezmann peut être considéré comme une légende de l’équipe de France, c’est avant tout car il a remporté la Coupe du monde en Russie en 2018. En plus du mondial, le milieu offensif a également glané une Ligue des nations en 2021, tout en participant à une autre finale de Coupe du monde en 2022 et une finale d’Euro en 2016.