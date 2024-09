Griezmann : Un joueur de l'équipe de France se lâche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, c'est sans Antoine Griezmann que l'équipe de France devra faire. Didier Deschampas a perdu ce lundi son chouchou, qui, à 33 ans, a annoncé ce lundi prendre sa retraite internationale. Une décision qui fait bien évidemment vivement réagir, y compris chez ses désormais ex-coéquipiers en équipe de France. Benjamin Pavard a notamment pris la parole.

Avec 137 sélections, Antoine Griezmann est le 3ème joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Il ne battra toutefois pas le record détenu par Hugo Lloris. La raison ? Le joueur de l'Atlético de Madrid a annoncé ce lundi sa retraite internationale. A 33 ans, Griezmann ne reportera donc pas le maillot des Bleus. Ayant partagé le vestiaire avec lui en sélection, Benjamin Pavard a tenu à lui rendre hommage.

« L'un des plus grands joueurs de l'histoire de la sélection »

C'est pour L'Equipe que Benjamin Pavard a dit tout le bien qu'il pensait d'Antoine Griezmann. Le joueur de l'Inter Milan a alors confié : « Mon sentiment après l'annonce de Griezmann ? Beaucoup de respect pour ce qu'il a fait en équipe de France. Je pense qu'on peut dire sans problème qu'il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la sélection. On a perdu Hugo (Lloris), Olivier (Giroud), Raphaël (Varane) ces derniers mois, et maintenant Antoine. Que des monstres de la sélection, donc ça fait forcément quelque chose de voir partir ces joueurs. C'est une nouvelle grosse page qui se tourne en sélection ».

« Un leader complet »

« Que leader était-il ? Un leader complet. Il pouvait prendre la parole quand il sentait que c'était nécessaire, que l'équipe en avait besoin. Et puis, il y avait surtout l'exemple qu'il donnait sur le terrain. Un joueur en équipe de France qui a toujours fait les efforts, qui a toujours placé l'équipe au-dessus de tout et qui donnait envie d'en faire encore un peu plus sur le terrain même quand on était fatigués », a également ajouté Benjamin Pavard.