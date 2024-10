Équipe de France : Griezmann claque la porte, sa famille déballe tout !

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann (33 ans) a dit stop et n’évoluera plus en équipe de France. C’est en effet la bombe que le champion du monde tricolore a lâché le lundi 30 septembre après une décennie passée chez les Bleus. D’ailleurs, comme Raphael Varane, une fatigue mentale aurait pris le dessus et la Coupe du monde 2026 était trop loin dans le temps.

Didier Deschamps l’a affirmé lundi 30 septembre. Dans la foulée de l’annonce d’Antoine Griezmann concernant sa retraite internationale, le sélectionneur de l’équipe de France a avoué avoir discuté avec son désormais ex-chouchou chez les Bleus au sujet de sa décision de plier bagage. Toutefois, comme Le Parisien le confie dans ses colonnes du jour ce mardi 1er octobre, Deschamps n’a en aucun cas tenté de lui faire revenir sur sa décision.

Antoine Griezmann veut «profiter davantage de sa famille»

Après 10 années de bons et loyaux services, Antoine Griezmann a fermé le chapitre équipe de France. A l’instar de Raphaël Varane, Antoine Griezmann aurait dernièrement fait face à « une forme d’usure physique et psychologique ». A présent, d’après les informations divulguées par un proche du champion du monde, que l’heure est maintenant au fait de « profiter davantage de sa famille ». Le rêve américain d’Antoine Griezmann pour la Coupe du monde 2026 n’aura pas lieu avec l’équipe de France, mais la temporalité n’était pas bonne selon son entourage. « Le Mondial, ce n’est pas dans six mois, mais dans deux ans. Il juge simplement avoir fait son temps chez les Bleus ».

Antoine Griezmann n’en avait parlé qu’à sa sœur et sa femme !

Le Parisien apporte des précisions sur l’annonce d’Antoine Griezmann. Le principal intéressé a pris le soin de garder tout cela très secret. En effet, à l’exception de sa sœur et représentante Maud et son épouse, personne n’aurait été mis au parfum de la décision de l’attaquant de l’Atletico de Madrid.