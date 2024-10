Real Madrid : Un «gamin» remplace Mbappé, l’Espagne hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid a offert plus de temps de jeu à Endrick qui semble être son remplaçant naturel à la pointe de l'attaque merengue. Cependant, le crack brésilien peine à convaincre au point d'être vu comme un «gamin» qui n'a pas encore le niveau pour évoluer au Real Madrid. Un constat assez rude dressé en Espagne après la défaite contre le LOSC (0-1).

Cet été, le Real Madrid a accueilli deux nouveaux attaquants à savoir Kylian Mbappé et Endrick. L'ancien joueur du PSG débarque évidemment avec un statut différent, celui de star internationale et donc de titulaire indiscutable, tandis que le jeune brésilien arrive afin de préparer l'avenir. Mais avec la blessure de Kylian Mbappé, Endrick a obtenu plus de temps de jeu et était notamment titulaire pour le déplacement à Lille mercredi soir. Mais clairement, l'ancien crack de Palmeiras a déçu comme le constat Pedrag Mijatovic.

Endrick ne fait pas l'unanimité en Espagne

« La titularisation d'Endrick était attendue, Mbappé avait des problèmes et nous devions voir si ce gamin pouvait faire l'affaire dès le début », rappelle l'ancien attaquant du Real Madrid au micro de La Cadena SER après la défaite contre le LOSC (0-1) avant de dresser un constat inquiétant au sujet d'Endrick.

«Je ne pense pas qu'il soit encore prêt à jouer en tant que titulaire»

« Je ne pense pas qu'il soit encore prêt à jouer en tant que titulaire, cette année je pense qu'il doit sortir du banc pour profiter de la baisse de régime de l'adversaire pour marquer un but. Défensivement, l'équipe n'est pas mauvaise, Lille n'a pas joué un grand match non plus, mais je pense que le Real Madrid a beaucoup de choses à améliorer », ajoute Pedrag Mijatovic.