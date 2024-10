PSG : Luis Enrique se fait tacler pour Donnarumma !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la performance ratée de Gianluigi Donnarumma avec le PSG contre Arsenal fait couler beaucoup d'encre, les observateurs se lâchent au sujet du gardien italien. Mais selon Jérôme Rothen, Luis Enrique a également sa part de responsabilité avec sa gestion du cas Donnarumma depuis son arrivée au PSG.

En déplacement sur la pelouse d'Arsenal mardi soir en Ligue des Champions, le PSG a finalement été victime des erreurs de Gianluigi Donnarumma (défaite 2-0). Le gardien italien a été fautif sur les deux réalisations des Gunners, et a donc une nouvelle fois déçu en Ligue des Champions sous le maillot du PSG.

« Il met la tête de tout le monde sous l’eau »

Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a pointé du doigt la performance de Donnarumma contre Arsenal : « Sur le coup franc, il ferme les yeux et il met les mains devant. Certains vont dire que le ballon arrive vite, mais il a le droit de faire des arrêts aussi. Apparemment, c’est le meilleur gardien du monde sur sa ligne. Et là, qu’est-ce qu'il fait? Il met la tête de tout le monde sous l’eau ce qui amène beaucoup de critiques sur le PSG aujourd’hui, et malheureusement, c'est un joueur majeur qui est à la base de ça », indique l'ancien ailier gauche du PSG.

« Luis Enrique le protège trop »

Mais Rothen pointe également du doigt Luis Enrique dans cette gestion du cas Donnarumma au PSG : « J’ai envie qu’il fasse son autocritique, comme le staff. Car je trouve que Luis Enrique protège un peu trop Donnarumma ». Le message est passé...