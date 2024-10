PSG - Donnarumma : Il lâche un terrible constat avec l’OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG a chuté sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions (2-0). Coupable sur les deux buts des Gunners, Gianluigi Donnarumma continue d’inquiéter les observateurs sur les matchs européens. Ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon a affirmé préférer le gardien de l’OM Geronimo Rulli à l’Italien.

Après un début de saison très intéressant, le PSG a chuté. Les Parisiens étaient opposés à Arsenal ce mardi soir à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Dominés, notamment en première période, les hommes de Luis Enrique se sont logiquement inclinés (2-0), avec à la clé, deux erreurs manifestes de Gianluigi Donnarumma sur les deux buts d’Arsenal.

Donnarumma coupable face à Arsenal

Clairement, ce n’est pas la première fois que le portier italien se troue sur des matchs à grand enjeu. De quoi remettre en cause son statut ? Pas forcément selon Luis Enrique, qui l’a défendu après la rencontre : « Sincèrement, je ne vais pas individualiser cette défaite. S’il faut le faire, alors cette défaite est pour moi. Je suis le principal responsable. Gigio a été pour moi au même niveau que ses coéquipiers. C’est-à-dire loin des standards minimums que nécessitait ce match. L’adversaire a été meilleur au niveau de l’intensité. Nous n’avons pas réussi à sortir de leur pressing. Ils ont gagné tous les duels. Et quand ils ont marqué le second but, ils ont décidé de défendre un peu plus bas, de prendre moins de risques. C’est une défaite totalement méritée et une victoire d’Arsenal qui ne souffre d'aucune contestation ».

« Si j’ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois »

Interrogé par BFM Marseille Provence, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea Christophe Lollichon ne s’est pas montré tendre envers Gianluigi Donnarumma, et estime que Geronimo Rulli de l’OM est clairement plus rassurant : « Si j’ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois, parce qu'il est proactif alors que Donnarumma n’est que réactif. Rulli est l’un des meilleurs gardiens du championnat de France. Il a connu l’Ajax, Villarreal… J’ai vu sa progression. Il entre dans une période de maturité et l’OM a besoin de gardien comme ça », a lâché le Français.