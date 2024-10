«Projet monumental» au Paris FC, un mercato de folie est déjà prévu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains jours, le Paris FC va entrer dans une nouvelle dimension. En effet, le club parisien va être racheté par la famille Arnault qui va débarquer accompagnée de Red Bull qui apportera notamment son expertise pour la formation des joueurs. Un projet qui s'annonce «monumental» comme le souligne Thibaud Vézirian.

Ce n'est pas encore officiel, mais tout semble bouclé en interne. Le Paris FC va effectivement entrer dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la famille Arnault qui va devenir actionnaire majoritaire du club parisien. Mais ce n'est pas tout puisque Red Bull va également investir pour entrer à hauteur de 15% dans le capital du PFC. Une révolution qui annonce un «projet monumental» dans l'optique de la création d'un second grand club à Paris aux côtés du PSG comme l'explique Thibaud Vézirian.

PSG - Paris FC : Une grosse arrivée est imaginée ! https://t.co/fj2gv6D2qW pic.twitter.com/nh6NKz0BmY — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«Un projet monumental» pour le Paris FC

« On pourrait faire un parallèle avec d’autres clubs vendus ou en passe d’être officialisé. Le Paris FC a tout chamboulé depuis le mois de mai au niveau de l’organisation, des entraîneurs, des catégories hors-pro et dans pleins d’autres choses. Et ça s'est passé dès le mois de mai. Pour vous dire que la cession était déjà ancrée et validée. L’intérêt de ne pas l’officialiser avant le mercato, c’était de ne pas faire flamber les prix pour cette équipe de Ligue 2 et de ne pas créer trop d’attente. Mais quand vous avez vu arriver Maxime Lopez, certains salaires, Jean-Philippe Krasso qui revenait en Ligue 2 alors qu’il jouait la Ligue des champions, c’était forcément pour un projet monumental et qui n’avait pas de sens par rapport aux dernières années du PFC. C’était vraiment un step supérieur. Et en effet, l’officialisation de cession n’a pas surpris beaucoup de gens. Ce qui devait arriver arriva. Un peu comme Marseille ou d’autres. Cela fait des mois que c’est collé à la peau du PFC », révèle le journaliste sur chaîne Twitch.

«Des joueurs des plus en plus connus» vont arriver

Thibaud Vézirian en a d'ailleurs rajouté une couche sur le projet du Paris FC rappelant qu'il y a eu « beaucoup de changements cet été, notamment au niveau des coachs dans les différentes catégories. Au niveau de l’ampleur aussi de ce qui arrive, des préparations d’un club qui va accueillir beaucoup plus de supporters petit-à-petit, qui va accueillir des joueurs des plus en plus connus, qui va grandir, sans essayer de brûler les étapes parce que c’est dangereux ».