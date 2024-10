Mercato : «Obligé de dire oui», il raconte sa signature au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Evoluant aujourd'hui du côté de la Belgique, Kays Ruiz était un joueur du PSG de 2015 à 2021. Ayant fait ses gammes au sein des équipes de jeunes, il a eu l'occasion d'apparaitre à quelques reprises avec l'équipe professionnelle. Kays Ruiz avait d'ailleurs signé un contrat pro avec le PSG en 2018. Une signature à propos de laquelle il n'a pas hésité longtemps.

3 ans après avoir rejoint le PSG en provenance du FC Barcelone, Kays Ruiz signait son premier contrat pro avec le club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Kays Ruiz-Atil. Âgé de 16 ans depuis le 26 août, le milieu de terrain est désormais lié jusqu’au 30 juin 2021 avec le club de la capitale. Cette signature, qui fait suite au contrat d’aspirant signé par le joueur en septembre 2017, marque une nouvelle étape dans la progression de Kays au sein des Rouge et Bleu, lui qui avait signé une convention de préformation, en 2015, lors de son retour en France, après une expérience au FC Barcelone », faisait savoir le PSG dans son communiqué en août 2018.

Une taupe au PSG, Riolo pousse un coup de gueule ! https://t.co/7kLDClvuVo pic.twitter.com/v8ez1o2In8 — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

« Je n’hésite même pas une seconde »

Invité d'un live avec Ange GR, Kayz Ruiz est revenu sur la signature de son contrat pro avec le PSG. Alors que Chelsea le courtisait, l'actuel joueur de 22 ans n'avait pas voulu quitter Paris : « Mon premier contrat pro en 2018 ? En vrai de vrai, ce n’est pas le premier contrat pro qui est important, c’est de rester dans la durée. Mais au début tu es heureux. Premier contrat en 2018, ma mère me dit que le PSG veut me faire signer pro. Quand ils ont tout fait pour ta famille, pour que tu sois heureux, tu es obligé de dire oui. Je n’hésite même pas une seconde ».

« Je ne pouvais pas dire non à Paris »

« Pourtant, j’avais des clubs qui me voulaient. Il y avait Chelsea, il y avait Makelele qui était venu à Paris pour rencontrer ma famille. Ils étaient intéressés de fou, Makelele qui vient à Paris, on le rencontre dans un restaurant sur Paris. Et je ne pouvais pas dire non à Paris. J’étais obligé de signer pro, je continue l’aventure à Paris », a précisé Kays Ruiz qui recala donc Chelsea pour continuer au PSG.