Formule

Formule 1 : Verstappen envoie un message fort à Hamilton avant Sotchi !

Publié le 22 septembre 2021 à 10h35 par A.M.

Malgré la pénalité de trois places sur la grille de départ, Max Verstappen affiche ses ambitions pour les Grand Prix de Russie.

L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Monza pourrait laisser des traces. Et pour cause, la Mercedes étant plus à l'aise sur le circuit italien, le Britannique a laissé filer de précieux points dans la course au titre. Néanmoins, c'est bien le pilote Red Bull qui a été sanctionné pour cet incident. Le Néerlandais partira donc avec trois places de pénalité à Sotchi, mais cela ne l'empêche pas d'être ambitieux.

Verstappen reste confiant pour Sotchi