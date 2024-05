Mercato : Une star claque la porte, le Real Madrid prend une décision radicale

Hugo Chirossel

À 34 ans et alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Toni Kroos a décidé de ne pas prolonger et de mettre un terme à sa carrière après l’Euro 2024. Un choix auquel s’était préparé le Real Madrid, tandis que Luka Modric quant à lui devrait rester. Malgré le départ de l’international allemand, la Casa Blanca ne devrait pas recruter un milieu de terrain cet été.

Toni Kroos a décidé de dire stop. En fin de contrat avec le Real Madrid, le milieu de terrain âgé de 34 ans ne rempilera pas pour une saison supplémentaire, contrairement à Luka Modric. L’international allemand voulait mettre un terme à sa carrière lorsqu’il était encore au sommet, et il a décidé que cette année était la bonne. Toni Kroos raccrochera les crampons cet été, après avoir disputé l’Euro 2024 avec l'Allemagne, ce qu’il a annoncé ce mardi.

« Le Real Madrid est et sera mon dernier club »

« Je n'oublierai jamais cette période de réussite insolente ! Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers madrilènes, pour votre affection et votre amour depuis le premier jour jusqu'au dernier. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après l'Euro. Comme je l'ai toujours dit : Le Real Madrid est et sera mon dernier club », a déclaré Toni Kroos dans un message publié sur Instagram .

Le Real Madrid ne va pas recruter au milieu