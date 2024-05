Real Madrid : Le vestiaire «dévasté» par une annonce surprise !

Thomas Bourseau

Une nouvelle légende du Real Madrid s’en va… mais pas pour aller relever un nouveau challenge ailleurs comme Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo. Toujours au top, Toni Kroos (34 ans) a pourtant décidé de mettre un terme à sa carrière et a communiqué en conséquence via les réseaux sociaux. En interne, le vestiaire du Real Madrid est tout bonnement dévasté.

Ils partent tous un par un. En 2018, Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid. Sergio Ramos et Raphaël Varane ont été les suivants en 2021, puis Marcelo, Casemiro et Gareth Bale en 2022. L’année dernière, c’est Karim Benzema qui a fait ses adieux à la Casa Blanca. Et en cette fin de saison, avec une finale de Ligue des champions à Wembley le 1er juin prochain contre le Borussia Dortmund, Toni Kroos sera la prochaine grande figure de ces dernières années au Real Madrid à quitter l’institution merengue.

Toni Kroos : «Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre s’achève»

Par le biais d’un post Instagram , le numéro 8 du Real Madrid aux quatre Ligues des champions avec le club merengue a annoncé son départ à la retraite après l’Euro avec l’Allemagne sur ses terres du 14 juin au 14 juillet prochain. « Le 17 juillet 2014 - le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre s’achève ».

«Comme je l'ai toujours dit : Le Real Madrid est et sera mon dernier club»

Toni Kroos a, par ailleurs, tenu à souligner qu’il a toujours respecté sa parole et qu’il raccrochera les crampons en tant que joueur du Real Madrid comme promis. « Je n'oublierai jamais cette période de réussite insolente ! Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers madrilènes, pour votre affection et votre amour depuis le premier jour jusqu'au dernier. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après l'Euro. Comme je l'ai toujours dit : Le Real Madrid est et sera mon dernier club ».

L’équipe de Carlo Ancelotti «dévastée» par l’annonce de Toni Kroos