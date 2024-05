Mercato : Le Real Madrid tient déjà sa recrue pour 2025 ?

La rédaction

Du côté du Real Madrid, l’été devrait être marqué par l’arrivée de Kylian Mbappé. Couplées à l’arrivée du Français, les prolongations de Toni Kroos et Luka Modric semblent en très bonne voie. Alors que les deux tauliers devraient rester une saison supplémentaire du côté de la capitale espagnole, les dirigeants merengue auraient déjà coché un nom pour combler leur départ : Alexis Mac Allister.

Malgré une équipe pleine de stars à laquelle Kylian Mbappé devrait manifestement s’ajouter d’ici quelques semaines, le Real Madrid cherche toujours à améliorer son effectif. Alors que le milieu de terrain est probablement la partie la mieux garnie de l’écurie merengue, les dirigeants seraient sur la piste menant à Alexis Mac Allister.

Mac Allister à Madrid en 2025 ?

Alors que Luka Modric et Toni Kroos devraient prolonger leur contrat d’une saison, le Real Madrid sait qu’accueillir un nouveau milieu de terrain serait presque un handicap pour Carlo Ancelotti. Et d’après TyC Sports , c’est pour cette raison que les dirigeants de la Casa Blanca souhaiteraient s’attacher les services de Mac Allister non pas cet été, mais lors du mercato estival 2025.

Pas de négociations en cours