Formule 1 : Lewis Hamilton envoie un message clair à Max Verstappen !

Publié le 23 septembre 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 23 septembre 2021 à 13h37

Alors que la rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a pris une nouvelle dimension après leur accrochage à Monza, le Britannique interpelle son adversaire pour le titre mondial.

La lutte pour le titre mondial risque de tenir en haleine les fans de Formule 1 jusque dans les derniers tours de la saison. En effet, Max Verstappen ne possède que cinq points d'avance sur Lewis Hamilton et les deux pilotes, au sommet de leur art, semblent très proches l'un de l'autre. Et la rivalité entre les deux a atteint son paroxysme à Monza lorsque la Red Bull du Néerlandais a chevauché la Mercedes du Britannique poussant les deux pilotes à l'abandon. Et alors que la paddock a rendez-vous à Sotchi ce week-end, Lewis Hamilton se prononce sur la course au titre.

«Max ne l’admettrait pas mais il a de la pression pour ce 1er titre»