Formule 1

Formule 1 : Pour Fernando Alonso, le pire est passé !

Publié le 23 septembre 2021 à 9h35 par A.M.

Conscient des qualités et des défauts de son Alpine, Fernando Alonso s'attendait à souffrir à Monza. Mais maintenant que le Grand Prix est terminé, le pilote espagnol est tourné vers l'avant.

De retour en Formule 1, Fernando Alonso prouve qu'il n'a rien perdu de son talent. Dixième du classement avec 50 points, le double champion du monde a terminé 10 fois dans les points en 14 Grands Prix. Une belle régularité pour l'Espagnol qui a toutefois conscience que sa monoplace n'est pas adapté à tous les circuits. Handicapé par une puissance moteur moins importante que les blocs Mercedes, Ferrari ou Honda, l'Alpine brille surtout sur des tracés plus sinueux. Par conséquent, Fernando Alonso est soulagé que Monza soit passé, et se tourne désormais vers la suite de la saison.

«Monza était déjà marqué sur le calendrier comme l'un des pires circuits pour nous»