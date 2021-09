Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 23 septembre 2021 à 11h35 par A.M. mis à jour le 23 septembre 2021 à 11h37

Alors que Haas a confirmé que son duo de pilotes était reconduit pour 2022, Mick Schumacher ne cache pas ses ambition pour la saison prochaine.

Malgré les tensions entre les deux pilotes, Haas a décidé de reconduire Mick Schumacher et Nikita Mazepin pour 2022. Les deux pilotes disposent de la monoplace la moins performante du plateau, et de loin, ce qui les pousse à se battre entre eux. Et parfois à la limite des règles. Il faut dire que Haas était au bord du dépôt de bilan et a été sauvé par le soutien de Ferrari apporté par Mick Schumacher, membre de la Ferrari Driver Academy, ainsi que par l'apport financier de Nikita Mazepin soutenu par son père Dmitry et son entreprise Uralkali, désormais sponsor principal de l'écurie américaine. Désormais fixé pour 2022, le fils du septuple Champion du monde affiche ses ambition pour 2022.

«Je pense que cela nous rapprochera en 2022 et nous pourrons nous battre pour des points»