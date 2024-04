Mercato : Alexis Sanchez de retour à l'OM ? Il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un an après son retour à l'Inter, Alexis Sanchez va se retrouver libre comme l'air. Le contrat de l'international chilien ne sera pas renouvelé par le club italien. A 35 ans, l'ailier recherche une nouvelle équipe. L'OM pourrait-il se mêler à la lutte ? Selon Jérôme Rothen, Pablo Longoria ne doit pas relancer cette piste. Il a justifié cette décision.

Un duo Pierre-Emerick Aubameyang/Alexis Sanchez aurait pu voir le jour à l'OM cette saison. Mais c'était sans compter sur Marcelino, qui avait demandé à Pablo Longoria de ne pas conserver l'international chilien. En fin de contrat, l'ailier était retourné à l'Inter, mais son retour en Serie A s'est révélé être un échec. Très peu utilisé cette saison, Alexis Sanchez se retrouvera libre en fin de saison. L'OM sautera-t-il sur cette opportunité ? Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen déconseille à Pablo Longoria de se lancer dans ce dossier.

Il dit non au retour de Sanchez !

« Je suis catégorique. Non. Il faut tourner la page. La page a déjà été tournée la saison dernière. Je n’aime pas les re-mariages. Le premier s’est mal fini, mais comme souvent lorsqu’il y a un divorce. L’un voulait prolonger, l’autre ne voulait pas lui donner. Il y a eu tellement d’incertitudes dans ce dossier qu’il est parti pour l’Inter. Il faut penser à autre chose à Marseille. L’équipe manque de joueurs de l’ADN d’Alexis Sanchez, mais Alexis Sanchez est trop vieux. En plus, quand tu reviens dans un club où tu as marqué les esprits, on va toujours te rappeler la bonne période » a déclaré Rothen au micro de RMC.

Quel avenir pour Alexis Sanchez ?