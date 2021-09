Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule d’Alain Prost après l’accrochage entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 25 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que seul Max Verstappen a fait l’objet d’une pénalité après l’incident avec Lewis Hamilton, Alain Prost espère que les décisions de FIA n’auront pas un poids important dans l’attribution du titre de champion du monde.

Après l’accrochage mettant aux prises Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix d’Italie, les réactions se sont succédées. Quand certains faisaient peser la responsabilité de l’accident sur l’un des deux pilotes, d’autres comme Fernando Alonso relataient uniquement un fait de course. Seul le pilote de l’écurie Red Bull a été pénalisé de 3 places sur la grille de départ lors du Grand Prix de Russie. Selon Alain Prost, les décisions de la FIA ne doivent pas trop peser dans les résultats et donc dans la course au titre de champion du monde.

«Il ne faut pas non plus que le titre soit décidé par des pénalités»