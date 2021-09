Formule 1

Formule 1 : Vettel juge le duel entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 23 septembre 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent une bataille infernale dans la cours au titre, Sebastian Vettel estime toutefois qu'il n'y a pas de risque que ça finisse mal.

Quadruple Champion du monde, Sebastian Vettel a mené des luttes mémorables pour ses titres mondiaux contre Fernando Alonso ou encore Lewis Hamilton. Mais aujourd'hui, le pilote allemand suit de loin la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux pilotes se sont d'ailleurs déjà accrochés à deux reprises, à Silverstone puis à Monza. Par conséquent, de nombreux observateurs craignent une escalade entre les deux leaders du Championnat du monde. Mais Sebastian Vettel n'est pas inquiet.

«Je ne pense pas que nous soyons dans un cycle sans fin»