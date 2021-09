Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton prévient déjà George Russell !

Publié le 28 septembre 2021 à 16h35 par A.M.

Conscient du défi qui l'attend face à George Russell la saison prochaine, Lewis Hamilton n'en reste pas moins ambitieux. Et son objectif sera toujours de gagner.

Mercedes prépare la passation de pouvoir. En effet, en alignant George Russell face à Lewis Hamilton, l'écurie allemande offre une véritable bataille des générations entre un septuple champion du monde, qui aura peut-être gagné un huitième titre d'ici-là, âgé de 36 ans, et son compatriote, plus jeune de 13 ans, et qui est amené à succéder à l'ancien pilote McLaren. Malgré tout, Lewis Hamilton n'a aucune intention de se laisser faire. Bien qu'il soit conscient du défi qui s'offre à lui face à l'un des pilotes les plus prometteurs du plateau, l'homme aux 100 victoires ne compte pas s'avouer vaincu face à George Russell.

«Je n’ai pas peur, je veux juste gagner»