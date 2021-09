Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly explique son échec à Sotchi !

Publié le 27 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Parti 11ème sur la grille de départ, Pierre Gasly a fini 13ème du Grand Prix de Russie. Interrogé sur son week-end à Sotchi, le pilote Alpha Tauri a fait part de sa déception.

C’est vraiment un mauvais week-end pour Pierre Gasly. Le deuxième de suite pour le pilote Alpha Tauri, qui avait abandonné à Monza. Classé 13ème sur le circuit de Sotchi, Pierre Gasly a analysé les erreurs qu'il a commise lors du Grand Prix dans des propos rapportés par F1 Only .

« Nous devons comprendre pourquoi on fait ces erreurs »