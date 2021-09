Formule 1

Formule 1 : La colère de Pierre Gasly après les Qualificastions à Sotchi !

Publié le 25 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Lors des essais qualificatifs au Grand Prix de Russie, Pierre Gasly s'est classé 12ème. Le pilote Alpha Tauri s'est montré en colère par rapport à sa performance.

Pierre Gasly n'a pas brillé lors des essais qualificatifs de ce samedi sur le circuit de Sotchi dans le cadre du Grand Prix de Russie. Après une matinée sous la pluie, la troisième séance d'essais libres a été annulée. C'est dommage, car cela aurait permis au pilote français de mieux régler son Alpha Tauri. La preuve, pour les qualifications, Pierre Gasly s'est classé 12ème, devant son coéquipier japonais, Tsunoda (13ème). Une performance qui a agacée le pilote d'Alpha Tauri.

« On avait une voiture pour se qualifier dans le top 5 »