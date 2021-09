Formule 1

Formule 1 : Russell envoie un message fort à Norris !

Publié le 27 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Ce dimanche, Lando Norris, qui était parti en pole position, a fini 7ème du Grand Prix de Russie. Comme il l'a confié lui-même, George Russell comprend l'immense déception de son compatriote britannique.

Quel malheur pour Lando Norris ! Étant passé tout près de la victoire, le pilote McLaren a vu la pluie perturber sa fin de course. Ne voulant pas rentrer au stand pour mettre des pneus intermédiaires, Lando Norris a chuté de la 1ère à la 7ème place. Parti 3ème sur la grille de départ, George Russell est arrivé 10ème sur le circuit de Sotchi. Et comme il l'a reconnu lui-même, le pilote Williams s’est senti mal pour Lando Norris.

«La pluie, c’est le pire cauchemar de tous les pilotes»