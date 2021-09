Formule 1

Formule 1 : Verstappen s'enflamme après son incroyable remontée !

Publié le 26 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Parti dernier à cause d'un changement de moteur, Max Verstappen a réussi l'exploit de terminer deuxième du Grand Prix de Russie. Le pilote Red Bull s'est montré satisfait de sa course.

Parti dernier du Grand Prix de Russie, le pilote Red Bull a réussi à monter sur le podium, en profitant de l'erreur tactique de Lando Norris. Lors des premiers tours de course, Max Verstappen a fait une énorme remontée, en dépassant Charles Leclerc et Valtteri Bottas, partis du fond de la grille. A l'arrivée du Grand Prix de Russie, Max Verstappen s'est montré heureux de sa deuxième place, derrière Lewis Hamilton, sur le circuit de Sotchi.

« remonter de la dernière à la deuxième place est très, très bon »