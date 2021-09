Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff dévoile les objectifs de Mercedes à Sotchi !

Publié le 25 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Lors des essais qualificatifs du Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont réalisé des résultats décevants, en se classant 4ème et 7ème. Toto Wolff a commenté la séance des deux pilotes Mercedes.

On peut dire que c'est une surprise ! Lando Norris s'est offert sa première pole position, ce samedi, sur le circuit de Sotchi. Le pilote McLaren a su profiter des mauvaises performances de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, qui se sont respectivement classés 4ème et 7ème sur la grille de départ pour le Grand Prix de Russie à Sotchi dimanche. En prenant un mauvais train de pneus, les pilotes Mercedes ont choisi une mauvaise tactique. Un choix défendu par par le directeur de la team Mercedes, Toto Wolff.

« Cela nous a coûté la première et la deuxième place et nous devons retourner la situation demain »