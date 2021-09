Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton dévoile son énorme objectif pour le Grand Prix de Russie !

25 septembre 2021

Avec la pénalité de Max Verstappen, Lewis Hamilton est très ambitieux pour le Grand Prix de Russie et n’envisage rien d’autre que la victoire. Voire un doublé.

La lutte va faire rage jusqu’au dernier Grand Prix de la saison. Qui de Lewis Hamilton ou Max Verstappen parviendra à rafler le titre de champion du monde ? Pour l’instant, c’est le Néerlandais qui occupe la première position du classement des pilotes avec un avantage de 5 petits points. Mais le Grand Prix de Russie pourrait marquer un tournant. Car le pilote de Red Bull a écopé d’une pénalité de 3 places sur la grille de départ.

«Nous devrons essayer d’obtenir le meilleur résultat possible, à savoir les 25 points de la victoire»