Formule 1

Formule 1 : La joie de Carlos Sainz Jr pour sa deuxième place aux Qualifications !

Publié le 25 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Lors des essais qualificatifs de ce samedi, Carlos Sainz Jr a réussi à obtenir la 2ème position et débutera donc presque tout en haut sur la grille de départ dimanche pour le Grand Prix de Russie. Le pilote Ferrari a commenté sa bonne performance.

C'est une sensation ! Les deux premières places de la grille de départ ne seront pas prises par les Mercedes ou les Red Bull. A cause d'une mauvaise tactique, les pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas partiront de la 4ème et 7ème place, et Max Verstappen prendra la dernière place, en raison d'un changement de moteur. Lando Norris a profité de ces erreurs pour décrocher sa première pole position en Formule 1. Carlos Sainz Jr a obtenu une très belle deuxième place sur la grille de départ pour le Grand Prix de Russie. Une performance qui a été commentée par le pilote Ferrari.

« J'espère pouvoir prendre un meilleur départ que Lando (Norris) et le passer »