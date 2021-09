Formule 1

Formule 1 : Ferrari, avenir... L'énorme aveu de Lewis Hamilton !

Publié le 28 septembre 2021 à 10h35 par A.M. mis à jour le 28 septembre 2021 à 10h36

Bien qu'il réalise une carrière exceptionnelle avec ses sept titres mondiaux et ses 100 victoires en Grand Prix, Lewis Hamilton reconnaît qu'il aurait rêvé de se retrouver au volant d'une Ferrari.

De Michael Schumacher à Alain Prost en passant par Nigel Mansell, Niki Lauda, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel ou encore Fernando Alonso, quasiment tous les plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 sont passés au moins une saison dans le baquet d'une Ferrari. En réalité, seuls Ayrton Senna et Lewis Hamilton font exception parmi les légendes de la F1. Septuple Champion du monde, le Britannique n'a connu que deux écuries, à savoir McLaren et Mercedes. Mais il reconnaît que si l'opportunité de piloter une Ferrari s'était présentée, il aurait eu du mal à refuser.

Hamilton aurait rêvé piloter une Ferrari