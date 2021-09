Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton envoie un message très fort à Norris !

Publié le 26 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

A cause de la pluie et d' un mauvais choix tactique, Lando Norris a manqué une grosse occasion de remporter son premier titre en F1 au Grand Prix de Russie. Sacré ce dimanche, Lewis Hamilton n'a pas manqué de féliciter Lando Norris.

Alors qu'il était en tête au Grand Prix de Russie, Lando Norris a vu la pluie plomber sa fin de course. Ne voulant pas changer de pneus, Lando Norris a chuté au classement, dépassé par plusieurs pilotes, dont Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui partait dernier. Et alors que le pilote McLaren a finalement terminé 7ème sur le circuit de Sotchi, Lewis Hamilton l'a tout de même félicité.

« Lando ( Norris ) a fait un travail incroyable aujourd'hui, avec un très bon rythme. »