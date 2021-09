Formule 1

Formule 1 : Ricciardo raconte ses difficultés au Grand Prix de Russie !

Publié le 27 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix de Russie, Daniel Ricciardo est arrivé à la 4ème position. Après la course, le pilote australien a livré son analyse.

Les passionnés de F1 ont été servis, et peuvent remercier la pluie. Grâce à elle, ils ont vu la folle remontée de Max Verstappen, le 100 ème succès de Lewis Hamilton, mais également la chute au classement, à cause de la pluie et d'un mauvais coup tactique, de Lando Norris, qui était en pole position et a fini à la 7ème place. Son collègue de chez McLaren, Daniel Ricciardo, qui n'a pas vécu la même course a fait une analyse détaillée.

«La pluie est arrivée, et c’est à ce moment-là que tout a basculé»