Formule 1

Formule 1 : Après son coup de gueule, Gasly envoie un message fort !

Publié le 2 octobre 2021 à 10h35 par A.M.

Très agacé après les échecs à Monza et surtout à Sotchi, Pierre Gasly remobilise toutefois l'équipe AlphaTauri en vue de la course à la cinquième place au classement des constructeurs.

Bien qu'il réalise une magnifique saison, Pierre Gasly est reparti très frustré des deux derniers Grands Prix à Monza et Sotchi. En Russie, AlphaTauri a commis deux erreurs qui ont coûté cher. La première en qualification puisque l'écurie a refusé que le pilote rentre pour chausser un train de pneus intermédiaires neufs. Résultat, Pierre Gasly a été éliminé en Q2. Et la seconde en course lorsqu'il s'est mis à pleuvoir et que l'équipe italienne a trop tardé avant de faire entrer le Français pour changer de pneus. « Nous avons fait trop d’erreurs et ce week-end nous ne méritons pas de marquer des points. Je pense que nous faisons simplement trop d’erreurs », lâchait donc Pierre Gasly après Sotchi.

«Je crois en ces gens, je crois en cette équipe»