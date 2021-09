Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly pousse un gros coup de gueule !

Publié le 29 septembre 2021 à 12h35 par A.M.

Déjà très frustré après les qualifications à Sotchi, Pierre Gasly l'était encore après la course et espère qu'AlphaTauri tirera les conclusions de ses erreurs.

Depuis le début de saison, Pierre Gasly impressionne et obtient d'excellents résultats. Le Français a inscrit 66 des 84 points d'AlphaTauri et permet à son écurie de lutter contre Alpine pour la cinquième place du classement des constructeurs. Toutefois, à Monza et à Sotchi, l'écurie italienne a laissé filer de précieux points à cause de choix ratés. Lors des qualifications en Russie, Pierre Gasly voulait rentrer pour mettre des pneus intermédiaires neufs, mais AlphaTauri lui a demandé de rester en piste ce qui a engendré une élimination en Q2. En course, même erreur puisque Gasly a mis trop de temps à chausser les pneus intermédiaires alors que la pluie arrivait ce qui a fait perdre de gros points. Et le pilote français affiche son agacement.

«Nous avons fait trop d’erreurs»