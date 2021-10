Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton rend un vibrant hommage à Valtteri Bottas !

Publié le 1 octobre 2021 à 9h35 par A.M.

Confronté à des coéquipiers redoutables durant sa carrière, Lewis Hamilton estime que c'est avec Valtteri Bottas qu'il forme la meilleur équipe.

Depuis le début de sa carrière, Lewis Hamilton a eu cinq coéquipiers à savoir Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Jenson Button, Nico Rosberg et Valtteri Bottas. Par conséquent, le Britannique a été confronté à trois champions du monde et avec l'Espagnol et l'Allemand, la cohabitation avait été plus que tendue. C'est finalement avec Valtteri Bottas que cela s'est le mieux passé. Les deux pilotes disputent leur cinquième saison ensemble, et lors des quatre premières, ils sont remportés les deux titres pour Mercedes. Et alors que Valtteri Bottas rejoindra Alfa Romeo en 2022 et laissera son baquet à George Russell, qui sera le sixième pilote à se frotter à Lewis Hamilton, le septuple Champion du monde reconnaissait récemment que le Finlandais « a été le meilleur coéquipier avec lequel j’ai eu le plaisir de travailler . » Des propos qu'il a confirmés.

«Pour la première fois, j’ai un coéquipier avec qui je communique vraiment»