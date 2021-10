Formule 1

Formule 1 : Cette énorme comparaison entre Verstappen et une légende !

Publié le 4 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

À la lutte avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde, Max Verstappen ne laisse personne indifférent sur le paddock. Son ancien manager chez Toro Rosso, Franz Tost, voit même dans le Néerlandais des points communs avec la légende Ayrton Senna.

Max Verstappen suscite de nombreux commentaires dans le monde de la Formule 1. Cette saison, le pilote de l'écurie Red Bull semble plus que jamais être armé pour mettre fin au règne de Lewis Hamilton avec Mercedes. Au classement général, le Britannique est devant d'une courte tête avec 246,5 points, juste devant les 244,5 unités du Néerlandais. Pour Franz Tost, l'ancien manager de Max Verstappen chez Toro Rosso (AlphaTauri aujourd'hui), le pilote de 24 ans aurait des similitudes avec l'ancien triple champion du monde Ayrton Senna.

« Il ressemble le plus à Ayrton Senna »