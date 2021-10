Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie du clan de Lewis Hamilton !

Publié le 3 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu'il a signé la 100ème victoire de sa carrière lors du dernier Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton est toujours en course pour le titre de champion du monde. De quoi rendre heureux le frère du Britannique, Nicholas Hamilton.

Lewis Hamilton ne compte rien lâcher. Avec déjà 7 titres de champion du monde à son actif, le pilote de l'écurie Mercedes est aujourd'hui à la lutte avec la Red Bull de Max Verstappen pour le sacre de cette saison 2021 de Formule 1. Au classement, les deux rivaux sont au coude-à-coude, puisque le Néerlandais cumule 244,5 points, juste derrière les 246,5 unités du Britannique. Pour Nicholas Hamilton, son frère Lewis marque plus que jamais l'histoire de son sport.

«Je n’arrive pas à croire qu’il vise son huitième titre mondial»