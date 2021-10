Formule 1

Formule 1 : Cette terrible sortie sur l’arrivée de Bottas chez Alfa Romeo !

Publié le 7 octobre 2021 à 10h35 par B.C. mis à jour le 7 octobre 2021 à 10h36

Alors que Valtteri Bottas rejoindra Alfa Romeo la saison prochaine, Jenson Button estime que le Finlandais pourrait avoir du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe.

Après cinq années passées chez Mercedes, Valtteri Bottas changera d’écurie à la fin de la saison pour rejoindre Alfa Romeo. Le Finlandais est parvenu à s’illustrer ces cinq dernières années malgré la présence de Lewis Hamilton et changera donc d’univers dans sa nouvelle équipe. « C’est une sensation apaisante. Tout est clair et je sais ce qui va se passer dans les trois ans et demi à venir. Cela me soulage d’un fardeau pour que je puisse me concentrer sur ce que je fais le mieux, piloter et travailler avec une équipe », s’est réjoui Bottas après l’annonce de ce changement de taille. Cependant, Jenson Button estime dans un entretien à Luxury London que la transition pourrait être difficile à vivre pour Valtteri Bottas, qui s’apprête à rejoindre une écurie moins prestigieuse que Mercedes.

« C’est une pilule difficile à avaler pour Bottas »