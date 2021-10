Formule 1

Formule 1 : Red Bull s’enflamme pour Max Verstappen !

Publié le 4 octobre 2021 à 22h35 par H.G.

Pilote numéro 1 de Red Bull, Max Verstappen semble avoir totalement conquis le coeur de Christian Horner si l’on en croit le discours qu’il tient à son sujet.

Depuis 2016, Max Verstappen fait les beaux jours de l’écurie Red Bull. Et cette saison, le pilote néerlandais est plus que jamais un candidat pour gagner le championnat du monde. En effet, tandis que beaucoup pensaient que Lewis Hamilton gagnerait encore une fois facilement cette saison au volant de sa Mercedes, celui qui a récemment soufflé ses 24 bougies lui donne réellement du fil à retordre et a même remporté plus de courses que le Britannique cette année (7 contre 5) bien qu'il soit encore derrière lui au classement pour l'heure. Et cela ne surprend pas Christian Horner, qui a tenu à soulager les qualités aussi bien humaines que sportive de Max Verstappen.

« Je n’ai jamais vu un pilote aussi direct que Max »