Formule 1 : Ça a négocié entre Lewis Hamilton et Ferrari !

Publié le 5 octobre 2021 à 10h35 par T.M.

Récemment, Lewis Hamilton s’étonnait de ne jamais avoir piloté chez Ferrari. Pourtant, cela aurait pu se faire pour l’actuel pilote Mercedes.

Aujourd’hui, Lewis Hamilton fait les beaux jours de Mercedes. De quoi donner des regrets à certains, qui auraient bien aimé le voir chez Ferrari. A ce sujet, le Britannique expliquait récemment : « Depuis des années, chaque fois que je viens à Monza et que je vois les fans, je les entends dire ’viens chez Ferrari !’ Cela me réchauffe le cœur. Mais c’est assez étonnant que je n’ai jamais piloté pour Ferrari après tant d’années. Parce que c’est un rêve pour tout le monde, un objectif à atteindre. Cela n’a jamais vraiment été possible et je ne saurai jamais vraiment pourquoi ».

« Nous en avons discuté »