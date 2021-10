Formule 1

Formule 1 : L’annonce d’AlphaTauri sur l’avenir de Pierre Gasly !

Publié le 3 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Si Pierre Gasly pilote aujourd’hui une AlphaTauri, le Français reste un pilote Red Bull. Peut-on alors s’attendre à un retour aux côtés de Max Verstappen à l’avenir ?

N’ayant pas saisi sa chance chez Red Bull, Pierre Gasly avait été rétrogradé en cours de saison chez AlphaTauri. Et depuis, tout sourit au pilote français, qui enchaine les grosses performances en témoigne sa victoire lors du Grand Prix d’Italie en 2020. A chaque course, Gasly montre ainsi tout son talent et prouve qu’il peut avoir une seconde chance chez Red Bull. Alors que l’avenir du pilote de 25 ans, qui a d’ailleurs été reconduit chez AlphaTauri pour la saison prochaine, est au coeur des discussions, Franz Tost a mis les choses au point.

« Gasly se sent bien chez nous, mais… »