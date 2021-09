Formule 1

Formule 1 : Red Bull se prononce sur le duel Hamilton-Verstappen !

Publié le 30 septembre 2021 à 12h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont séparés de seulement deux points au classement général, Christian Horner assure que c'est du 50-50 dans la course au titre.

Le mano à mano se poursuit entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. En s'imposant à Sotchi, le pilote Mercedes a repris la tête du Championnat du monde, mais il espérait probablement prendre plus de point sur son rival qui a finalement récupéré la deuxième place après être parti dernier sur la grille de départ suite à un changement de moteur. Par conséquent, les deux pilotes ne sont séparés que de deux points au classement et la lutte s'annonce acharnée pour les sept derniers Grands Prix de la saison comme l'explique Christian Horner.

«C’est du 50-50 à ce stade»