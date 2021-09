Formule 1

Formule 1 : L'énorme révélation de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 29 septembre 2021 à 10h35 par A.M.

Du haut de ses 36 ans, Lewis Hamilton s'est récemment engagé sur un nouveau contrat le liant à Mercedes jusqu'en 2023. Et pourtant, le Britannique reconnaît qu'il pense régulièrement à la retraite.

Depuis dimanche, Lewis Hamilton est entré dans le club des pilotes à 100 victoires en Grand Prix. Un club très fermé puisqu'il en est le seul pensionnaire. Le septuple Champion du monde détient donc désormais tous les records les plus impressionnants de la Formule 1 et cherchera à décrocher un huitième titre mondial cette saison afin de dépasser Michael Schumacher et s'imposer comme le meilleur pilote de l'histoire. Toutefois, du haut de ses 36 ans, et bien qu'il ait récemment prolongé son contrat chez Mercedes jusqu'en 2023, Lewis Hamilton est beaucoup plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et le Britannique reconnaît que l'idée de la retraite lui revient régulièrement en tête.

L'idée de la retraite «survient par vagues»