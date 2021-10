Formule 1

Formule 1 : La nouvelle mise au point d'Hamilton après son coup de gueule !

Publié le 11 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Après une décevante cinquième place au Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton n'avait pas caché sa frustration. Ce lundi, le Britannique est revenu sur sa contre-performance dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Lewis Hamilton fait son mea culpa. Le pilote de Mercedes avait fait beaucoup parler de lui dimanche à la suite de ses propos acerbes envers la stratégie de son écurie. Le septuple champion du monde avait notamment déclaré que le choix de rentrer au stand « n’était pas bon ». Une critique qui n'était pas du goût de Toto Wolff. Ce dernier avait répondu sèchement à Hamilton en affirmant que « Mercedes est notre équipe, pas son équipe ». Ce lundi, le Britannique a tenu à mettre fin à la polémique.

« Nous gagnons et nous perdons en équipe »